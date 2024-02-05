Анчелотти побеседовал с Луниным после матча с Атлетико. Что сказал Карло?

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

После этой игры наставник «галактикос» Карло Анчелотти публично похвалил вратаря Андрея Лунина, вышедшего против «Атлетико» в старте. Кроме этого, у итальянского тренера и украинца состоялся разговор, где Анчелотти сообщил Андрею, что сейчас он будет занимать роль основного вратаря «Реала» в важных играх сезона с сильными соперниками, а Кепа Аррисабалага будет играть в более легких матчах.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.