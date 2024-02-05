Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти побеседовал с Луниным после матча с Атлетико. Что сказал Карло?
Испания
05 февраля 2024, 14:36 |
1444
0

Анчелотти побеседовал с Луниным после матча с Атлетико. Что сказал Карло?

Наставник «Реала» сообщил украинцу, что он будет «первым номером»

05 февраля 2024, 14:36 |
1444
0
Анчелотти побеседовал с Луниным после матча с Атлетико. Что сказал Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

4 февраля состоялся центральный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридскими командами «Реал» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 1:1.

После этой игры наставник «галактикос» Карло Анчелотти публично похвалил вратаря Андрея Лунина, вышедшего против «Атлетико» в старте. Кроме этого, у итальянского тренера и украинца состоялся разговор, где Анчелотти сообщил Андрею, что сейчас он будет занимать роль основного вратаря «Реала» в важных играх сезона с сильными соперниками, а Кепа Аррисабалага будет играть в более легких матчах.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.

По теме:
Цель Барселоны – догнать Жирону. О Реале пока не говорят
А как без тренера? У Мичела будет шанс принять участие в матче с Реалом
Стало известно, почему Винисиус Жуниор пропустил дерби против Атлетико
Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кепа Аррисабалага
Источник Don Diario
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Футбол | 05 февраля 2024, 07:12 7
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани

Аргентинского специалиста могут уволить из «Челси»

Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Теннис | 04 февраля 2024, 16:32 1
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце

Алена в двух сетах обыграла Екатерину Александрову в финале турнира в Австрии

Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Футбол | 04.02.2024, 20:55
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Футбол | 05.02.2024, 13:05
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Футбол | 04.02.2024, 21:37
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Стала известна оценка Зинченко за 1 сыгранный тайм в матче против Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»
03.02.2024, 12:29 1
Бокс
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
03.02.2024, 14:15 25
Футбол
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
05.02.2024, 07:01
Футбол
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
05.02.2024, 06:32 49
Футбол
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
03.02.2024, 09:50 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем