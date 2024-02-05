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Чемпионат Португалии
Бенфика
04.02.2024 20:00 – FT 3 : 0
Жил Висенте
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Португалия
05 февраля 2024, 07:11 | Обновлено 05 февраля 2024, 07:15
393
0

ВИДЕО. Крутой сейв Трубина – в обзоре матча Бенфика – Жил Висенте

Украинец оформил клиншит

05 февраля 2024, 07:11 | Обновлено 05 февраля 2024, 07:15
393
0
ВИДЕО. Крутой сейв Трубина – в обзоре матча Бенфика – Жил Висенте
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» без проблем дома одолела «Жил Висенте» (3:0) и вернула себе первое место в турнирной таблице.

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе. Украинский вратарь не имел много работы, но на 85-й минуте ему удался очень красивый сейв после удара от Туре.

За свою игру голкипер получил неплохую оценку от WhoScored. 22-летний Анатолий в этом сезоне за «орлов» провел 27 матчей, в которых пропустил 22 гола. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

Чемпионат Португалии. 20-й тур, 4 февраля

Бенфика – Жил Висенте – 3:0

Голы: Артур Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Силва, 49

Видео голов и обзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (Бенфика).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
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Анатолий Трубин Бенфика Жил Висенте видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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