«Бенфика» без проблем дома одолела «Жил Висенте» (3:0) и вернула себе первое место в турнирной таблице.

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе. Украинский вратарь не имел много работы, но на 85-й минуте ему удался очень красивый сейв после удара от Туре.

За свою игру голкипер получил неплохую оценку от WhoScored. 22-летний Анатолий в этом сезоне за «орлов» провел 27 матчей, в которых пропустил 22 гола. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.

Чемпионат Португалии. 20-й тур, 4 февраля

Бенфика – Жил Висенте – 3:0

Голы: Артур Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Силва, 49

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