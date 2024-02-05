ВИДЕО. Крутой сейв Трубина – в обзоре матча Бенфика – Жил Висенте
Украинец оформил клиншит
«Бенфика» без проблем дома одолела «Жил Висенте» (3:0) и вернула себе первое место в турнирной таблице.
Анатолий Трубин вышел в стартовом составе. Украинский вратарь не имел много работы, но на 85-й минуте ему удался очень красивый сейв после удара от Туре.
За свою игру голкипер получил неплохую оценку от WhoScored. 22-летний Анатолий в этом сезоне за «орлов» провел 27 матчей, в которых пропустил 22 гола. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.
Чемпионат Португалии. 20-й тур, 4 февраля
Бенфика – Жил Висенте – 3:0
Голы: Артур Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Силва, 49
Видео голов и обзор матча
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