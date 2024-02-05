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Португалия
05 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 03:24
320
0

Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Жил Висенте

4 февраля «Бенфика» уверенно обыграла «Жил Висенте» со счетом 3:0

05 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 05 февраля 2024, 03:24
320
0
Стала известна оценка Трубина за сухой матч против Жил Висенте
twitter.com/slbenfica_en. Анатолий Трубин

4 февраля «Бенфика» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии принимала «Жил Висенте». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Украинский вратарь лиссабонского клуба Анатолий Трубин начал матч с первых минут. Голкипер сохранил свои ворота «сухими». Хозяева поля уверенно контролировали матч, моментов у ворот Трубина практически не было. Однако на 85-й минуте Анатолий сумел спасти команду после опасного удара от Туре.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.3 балла.

На счету вратаря 3 сейва, 50 касаний мяча, 35 точных передач из сорока, 4 удачных лонгбола из девяти и одна выигранная верховая дуэль.

Победу «орлам» принесли голы от Кабрала, Невеша и Рафы Силвы. Именно Артуро Кабрал и стал лучшим игроком матча – 8,3 балла.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Жил Висенте – 3:0

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Анатолий Трубин Бенфика Жил Висенте оценки WhoScored
Источник Sport.ua
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