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Чемпионат Португалии
Бенфика
04.02.2024 20:00 – FT 3 : 0
Жил Висенте
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Португалия
04 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:21
339
0

Трубин сыграл сухой матч. Бенфика разгромила соперника и вышла в лидеры

Орлы отправили три мяча в ворота команды Жил Висенте

04 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:21
339
0
Трубин сыграл сухой матч. Бенфика разгромила соперника и вышла в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть поединок 20-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» дома разгромили команду «Жил Висенте» (3:0), и Трубин сыграл сухой матч (11-й в сезоне).

Голы у хозяев поля забили Артур Кабрал, Жоау Невеш, Рафа Силва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Бенфика» вышла в лидеры турнирной таблицы (51 очко), опередив «Спортинг» (49 баллов и игра в запасе).

Чемпионат Португалии. 20-й тур, 4 февраля

Бенфика – Жил Висенте – 3:0

Голы: Артур Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Силва, 49

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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