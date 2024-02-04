Трубин сыграл сухой матч. Бенфика разгромила соперника и вышла в лидеры
Орлы отправили три мяча в ворота команды Жил Висенте
Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть поединок 20-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» дома разгромили команду «Жил Висенте» (3:0), и Трубин сыграл сухой матч (11-й в сезоне).
Голы у хозяев поля забили Артур Кабрал, Жоау Невеш, Рафа Силва.
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«Бенфика» вышла в лидеры турнирной таблицы (51 очко), опередив «Спортинг» (49 баллов и игра в запасе).
Чемпионат Португалии. 20-й тур, 4 февраля
Бенфика – Жил Висенте – 3:0
Голы: Артур Кабрал, 15, Жоау Невеш, 34, Рафа Силва, 49
Турнирная таблица
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