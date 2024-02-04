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Португалия04 февраля 2024, 08:59 | Обновлено 04 февраля 2024, 09:06
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Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 20:00 поединок 20-го тура португальского чемпионата
04 февраля 2024, 08:59 | Обновлено 04 февраля 2024, 09:06
42
0
В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и «Жил Висенте».
Игра пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает 2-е место, имея 48 очков. У «Жил Висенте» 22 пункта и 10-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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