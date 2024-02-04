В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и «Жил Висенте».

Игра пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает 2-е место, имея 48 очков. У «Жил Висенте» 22 пункта и 10-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция