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Чемпионат Португалии
Бенфика
04.02.2024 20:00 - : -
Жил Висенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 февраля 2024, 08:59 | Обновлено 04 февраля 2024, 09:06
42
0

Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 20:00 поединок 20-го тура португальского чемпионата

04 февраля 2024, 08:59 | Обновлено 04 февраля 2024, 09:06
42
0
Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и «Жил Висенте».

Игра пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает 2-е место, имея 48 очков. У «Жил Висенте» 22 пункта и 10-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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