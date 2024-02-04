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Англия
04 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:58
1604
6

Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов

Болельщик написал в личные сообщения Михаилу, украинец решил ответить вызовом

04 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:58
1604
6
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер Михаил Мудрик, который вышел на поле на 72-й минуте, отдал ассист на 86-й на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

После завершения встречи один из фанатов лондонцев написал Мудрику в личные сообщения в Direct (Instagram):

«Что с тобой не так? Ты забыл, как играть в футбол? Это недостаточно хорошо. Нужно что-то менять. Возможно, проведи какие-то занятия с игрой 1 в 1. Всегда, когда ты играешь, у нас на 1 игрока меньше».

В ответ Мудрик предложил болельщику именно ему выйти 1 на 1. Но не просто так, а на 10 тысяч фунтов стерлингов.

ФОТО. Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов

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Михаил Мудрик Челси фанаты болельщики
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Kh75
з таким підходом кар'єра Мудрика може завершитись до 30 років. є всі шанси Мілевського з Алієвим переплюнути
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+1
Andy_P
С такими высерами - шустрик точно дно...
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+1
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dimando560
Мурчик піймав зірку)))))
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0
Вова Бок
начал огрызаться(( зря. 
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0
vruthiy-112
Щодо 10-го номера погоджуюсь, Шапаренко теж одягнув і що,  нуль...!!!
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0
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