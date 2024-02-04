4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер Михаил Мудрик, который вышел на поле на 72-й минуте, отдал ассист на 86-й на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

После завершения встречи один из фанатов лондонцев написал Мудрику в личные сообщения в Direct (Instagram):

«Что с тобой не так? Ты забыл, как играть в футбол? Это недостаточно хорошо. Нужно что-то менять. Возможно, проведи какие-то занятия с игрой 1 в 1. Всегда, когда ты играешь, у нас на 1 игрока меньше».

В ответ Мудрик предложил болельщику именно ему выйти 1 на 1. Но не просто так, а на 10 тысяч фунтов стерлингов.

ФОТО. Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов