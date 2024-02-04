Забил Ндур. Заря в Турции обыграла клуб из Польши

В воскресенье, 4 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснили луганская «Заря» и польская команда «Арка» из Гдыни.

Встреча завершилась победой луганчан со счетом 2:1.

В составе «Зари» по голу забили сенегальский новичок команды Ндур и Матар.

Товарищеский матч

Заря (Луганск, Украина) – «Арка» (Гдыня, Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 31; Матар, 48 – ???, 71.