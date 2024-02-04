Украина. Премьер лига04 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:37
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Забил Ндур. Заря в Турции обыграла клуб из Польши
Луганчане провели спарринг с «Аркой»
04 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:37
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В воскресенье, 4 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснили луганская «Заря» и польская команда «Арка» из Гдыни.
Встреча завершилась победой луганчан со счетом 2:1.
В составе «Зари» по голу забили сенегальский новичок команды Ндур и Матар.
Товарищеский матч
Заря (Луганск, Украина) – «Арка» (Гдыня, Польша) – 2:1
Голы: Ндур, 31; Матар, 48 – ???, 71.
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