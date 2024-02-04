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Товарищеские матчи
Заря
04.02.2024 10:00 – FT 2 : 1
Арка
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:37
281
0

Забил Ндур. Заря в Турции обыграла клуб из Польши

Луганчане провели спарринг с «Аркой»

04 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 04 февраля 2024, 13:37
281
0
Забил Ндур. Заря в Турции обыграла клуб из Польши
ФК Заря Луганск

В воскресенье, 4 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснили луганская «Заря» и польская команда «Арка» из Гдыни.

Встреча завершилась победой луганчан со счетом 2:1.

В составе «Зари» по голу забили сенегальский новичок команды Ндур и Матар.

Товарищеский матч

Заря (Луганск, Украина) – «Арка» (Гдыня, Польша) – 2:1

Голы: Ндур, 31; Матар, 48 – ???, 71.

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Заря Луганск – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря Луганск Арка Гдыня товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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