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Товарищеские матчи
Заря
04.02.2024 10:00 - : -
Арка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 10:00 |
178
0

Заря Луганск – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

04 февраля 2024, 10:00 |
178
0
Заря Луганск – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.

Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является «Арка» Гдыня из Польши.

Начало товарищеского матча запланировано на 4 февраля 10:00 по Киеву.

Заря Луганск – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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