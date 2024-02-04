Украина. Премьер лига04 февраля 2024, 10:00 |
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Заря Луганск – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
04 февраля 2024, 10:00 |
178
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Смотрите 4 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.
Луганская «Заря» проводит контрольный матч на зимних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является «Арка» Гдыня из Польши.
Начало товарищеского матча запланировано на 4 февраля 10:00 по Киеву.
Заря Луганск – Арка Гдыня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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