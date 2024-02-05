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Товарищеские матчи
Заря
04.02.2024 10:00 – FT 2 : 1
Арка
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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 13:25 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:39
89
0

Заря – Арка Гдыня – 2:1. Забили Ндур и Матар. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного поединка на сборах в Турции

05 февраля 2024, 13:25 | Обновлено 05 февраля 2024, 13:39
89
0
Заря – Арка Гдыня – 2:1. Забили Ндур и Матар. Видео голов и обзор матча
ФК Заря Луганск

Утром 4 февраля луганская «Заря» провела очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником украинской команды была «Арка» Гдыня из Польши, за которую сыграл украинский защитник Александр Азацкий.

Команда Юрия Коваля выиграла матч (2:1). За «Зарю» голы забили сенегальские футболисты Алиун Ндур и Матар Дийе.

Товарищеский матч

4 февраля 2024 года. 10:00. Турция

Заря (Луганск, Украина) – Арка (Гдыня, Польша) – 2:1 (1:0)

Голы: Ндур 31, Матар 48 – Добротка, 71.

Заря: 36. Жилкин (1. Набит, 61), 55. Джордан (5. Яцык, 61), 38. Кристоф, 10. Слесарь, 19. Бугай, 29. Башич (8. Хахлев, 46), 15. Дришлюк , 10. Слесарь, 74. Матар, 25. Ндур (6. Гулько, 46), 39. Герреро (31. Бенедюк (70. Кирюханцев, 61).

Арка: Ленарчик, Липковский, Азацкий, Верещак, Преденкевич, Желинский, Борецкий, Савицкий, Шиманский, Хафез, Турский.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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