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  4. Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Испания
04 февраля 2024, 01:32 |
814
0

Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом

Каталонцы сыграли в сухую ничью с «Реал Сосьедад»

04 февраля 2024, 01:32 |
814
0
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась сухой ничьей.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот матч. Наставник каталонцев получил красную карточку в конце игры за протест к арбитру и пропустит следующий матч.

«VAR сегодня плохо сработал. Его вообще не нужно было задействовать на ранней стадии атаки в моменте с отмененным голом. Это был сложный матч и одно набранное очко для нас – хороший результат.

Да, я сегодня протестовал к арбитру, ведь в некоторых эпизодах он мог и не показывать желтую карточку. Теперь я, Эрерра и Блинд пропустим матч против «Реала», это меня злит», – рассказал Мичел.

«Жирона» 10 февраля в Мадриде сыграет против «Реала». Матч через красную карточку пропустит главный тренер жиронцев Мичел, в игре из-за перебора горчичников не смогут сыграть Янхель Эррера и Дэйли Блинд. Под вопросом на этот матч будет и украинец Артем Довбик, травмировавший колено.

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Янхель Эррера Дэйли Блинд Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига
Источник Relevo
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