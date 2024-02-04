Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом

В субботу, 3 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра завершилась сухой ничьей.

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал этот матч. Наставник каталонцев получил красную карточку в конце игры за протест к арбитру и пропустит следующий матч.

«VAR сегодня плохо сработал. Его вообще не нужно было задействовать на ранней стадии атаки в моменте с отмененным голом. Это был сложный матч и одно набранное очко для нас – хороший результат.

Да, я сегодня протестовал к арбитру, ведь в некоторых эпизодах он мог и не показывать желтую карточку. Теперь я, Эрерра и Блинд пропустим матч против «Реала», это меня злит», – рассказал Мичел.

«Жирона» 10 февраля в Мадриде сыграет против «Реала». Матч через красную карточку пропустит главный тренер жиронцев Мичел, в игре из-за перебора горчичников не смогут сыграть Янхель Эррера и Дэйли Блинд. Под вопросом на этот матч будет и украинец Артем Довбик, травмировавший колено.