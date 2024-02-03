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Кубок Азии
Катар
03.02.2024 17:30 – FT 1 : 1
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Узбекистан
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Кубок Азии
03 февраля 2024, 20:40 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:10
1164
0

Драматичная серия пенальти. Катар с трудом прошел Узбекистан в 1/4 финала

Действующий победитель Кубка Азии был в шаге от вылета из домашнего турнира

03 февраля 2024, 20:40 | Обновлено 03 февраля 2024, 21:10
1164
0
Драматичная серия пенальти. Катар с трудом прошел Узбекистан в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В напряженном четвертьфинале Кубка Азии сборная Катара в серии пенальти обыграла команду Узбекистана – 1:1 (пен. 3:2)

В первом тайме Уткир Юсупов забил в свои ворота, однако после перерыва Одилжон Хамробеков уравнял ситуацию для узбеков (1:1).

Катарской команде улыбнулась фортуна в серии пенальти, хотя после трех ударов впереди были узбеки (пен. 2:1). Действующий победитель Кубка Азии был в шаге от вылета из домашнего турнира, однако Аль-Браке и Педру Мигел свои попытки реализовали, а у соперника в итоге только два удара из пяти оказались точными (пен. 3:2 в пользу Катара).

В полуфинале сборная Катара встретится с командой Ирана, которая несколькими часами ранее обыграла Японию (2:1). В другом полуфинале встретятся Иордания и Южная Корея.

Кубок Азии

1/4 финала, 3 февраля. Катар

Катар – Узбекистан – 1:1 (пен. 3:2)

Голы: Уткир Юсупов, 27 (автогол) – Одилжон Хамробеков, 59

Серия пенальти: Шукуров (0:1), Афиф (1:1), Ашурматов (не забил), Альмуз Али (не забил), Умаров (1:2), Альмахди Али (не забил), Абдурахматов (не забил), Аль-Браке (2:2), Машарипов (не забил), Педру Мигел (3:2)

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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