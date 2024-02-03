Драматичная серия пенальти. Катар с трудом прошел Узбекистан в 1/4 финала
Действующий победитель Кубка Азии был в шаге от вылета из домашнего турнира
В напряженном четвертьфинале Кубка Азии сборная Катара в серии пенальти обыграла команду Узбекистана – 1:1 (пен. 3:2)
В первом тайме Уткир Юсупов забил в свои ворота, однако после перерыва Одилжон Хамробеков уравнял ситуацию для узбеков (1:1).
Катарской команде улыбнулась фортуна в серии пенальти, хотя после трех ударов впереди были узбеки (пен. 2:1). Действующий победитель Кубка Азии был в шаге от вылета из домашнего турнира, однако Аль-Браке и Педру Мигел свои попытки реализовали, а у соперника в итоге только два удара из пяти оказались точными (пен. 3:2 в пользу Катара).
В полуфинале сборная Катара встретится с командой Ирана, которая несколькими часами ранее обыграла Японию (2:1). В другом полуфинале встретятся Иордания и Южная Корея.
Кубок Азии
1/4 финала, 3 февраля. Катар
Катар – Узбекистан – 1:1 (пен. 3:2)
Голы: Уткир Юсупов, 27 (автогол) – Одилжон Хамробеков, 59
Серия пенальти: Шукуров (0:1), Афиф (1:1), Ашурматов (не забил), Альмуз Али (не забил), Умаров (1:2), Альмахди Али (не забил), Абдурахматов (не забил), Аль-Браке (2:2), Машарипов (не забил), Педру Мигел (3:2)
Сетка плей-офф
Фотогалерея
Final match result between Qatar and Uzbekistan— AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) February 3, 2024
🇶🇦🆚🇺🇿#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/uDkQHJf05q
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Блашко второй старт в году
Боксер вспомнил прошлое