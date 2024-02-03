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Кубок Азии
Иран
03.02.2024 13:30 – FT 2 : 1
Япония
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Кубок Азии
03 февраля 2024, 17:15 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:26
114
0

Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте

Сборная Ирана обыграла команду Японии и вышла в полуфинал турнира

03 февраля 2024, 17:15 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:26
114
0
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Азии, сыгранном 3 февраля, сборная Ирана обыграла Японию (2:1).

Сборная Ирана вышла в полуфинал, забив решающий гол команде Японии на 90+6-й минуте. Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии.

У японцев гол в первом тайме забил Хидемаса Морита (28 мин). На это соперник ответил двумя голами после перерыва.

Сначала отличился Мохамад Мохеби с передачи Сердара Азмуна (55 мин), а на 90+6 минуте решающий пенальти реализовал Алиреза Джаханбахш.

Сборная Ирана вышла в 1/2 финала Кубка Азии, где встретится с победителем вечернего матча между Катаром и Узбекистаном.

Кубок Азии. 1/4 финала, 3 февраля

Иран – Япония – 2:1

Голы: Мохеби, 55, Джаханбахш, 90+6 – Морита, 28

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Источник Sport.ua
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