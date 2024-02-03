Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Сборная Ирана обыграла команду Японии и вышла в полуфинал турнира
В матче 1/4 финала Кубка Азии, сыгранном 3 февраля, сборная Ирана обыграла Японию (2:1).
Сборная Ирана вышла в полуфинал, забив решающий гол команде Японии на 90+6-й минуте. Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии.
У японцев гол в первом тайме забил Хидемаса Морита (28 мин). На это соперник ответил двумя голами после перерыва.
Сначала отличился Мохамад Мохеби с передачи Сердара Азмуна (55 мин), а на 90+6 минуте решающий пенальти реализовал Алиреза Джаханбахш.
Сборная Ирана вышла в 1/2 финала Кубка Азии, где встретится с победителем вечернего матча между Катаром и Узбекистаном.
Кубок Азии. 1/4 финала, 3 февраля
Иран – Япония – 2:1
Голы: Мохеби, 55, Джаханбахш, 90+6 – Морита, 28
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