Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте

В матче 1/4 финала Кубка Азии, сыгранном 3 февраля, сборная Ирана обыграла Японию (2:1).

Сборная Ирана вышла в полуфинал, забив решающий гол команде Японии на 90+6-й минуте. Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии.

У японцев гол в первом тайме забил Хидемаса Морита (28 мин). На это соперник ответил двумя голами после перерыва.

Сначала отличился Мохамад Мохеби с передачи Сердара Азмуна (55 мин), а на 90+6 минуте решающий пенальти реализовал Алиреза Джаханбахш.

Сборная Ирана вышла в 1/2 финала Кубка Азии, где встретится с победителем вечернего матча между Катаром и Узбекистаном.

Кубок Азии. 1/4 финала, 3 февраля

Иран – Япония – 2:1

Голы: Мохеби, 55, Джаханбахш, 90+6 – Морита, 28

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