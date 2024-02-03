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Кубок Азии
Иран
03.02.2024 13:30 - : -
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
03 февраля 2024, 10:17 |
123
0

Иран – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 13:30 матч 1/4 финала Кубка Азии

03 февраля 2024, 10:17 |
123
0
Иран – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Японии

3 февраля в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

3 февраля проходит матч 1/4 финала Кубка Азии:

  • 13:30. Иран – Япония

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1
  • 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)
  • 03.02. 13:30. Иран – Япония
  • 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан

Иран – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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