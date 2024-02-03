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Кубок Азии
Катар
03.02.2024 17:30 – 78 1 : 1
Узбекистан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
03 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:36
10893
0

Катар – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 17:30 матч 1/4 финала Кубка Азии

03 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 03 февраля 2024, 17:36
10893
0
Катар – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Катара

3 февраля в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

3 февраля проходит матч 1/4 финала Кубка Азии:

  • 17:30. Катар – Узбекистан

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

1/4 финала (по сетке)

  • 02.02. 13:30. Таджикистан – Иордания – 0:1
  • 02.02. 17:30. Австралия – Южная Корея – 1:2 (д.в.)
  • 03.02. 13:30. Иран – Япония – 2:1
  • 03.02. 17:30. Катар – Узбекистан

Катар – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Сетка плей-офф

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Odiljon Khamrobekov (Узбекистан).
27’
ГОЛ ! Автогол забил Utkir Yusupov (Узбекистан).
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Кубок Азии 2023 смотреть онлайн сборная Узбекистана по футболу сборная Катара по футболу
Источник Sport.ua
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