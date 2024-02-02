Бундеслига. Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом

20-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем между «Хайденхаймом» и дортмундской «Боруссией». Команда Эдина Терзича потеряла очки в матче с середняком чемпионата – нулевая ничья.

Бундеслига. 20-й тур

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд – 0:0

«Боруссия» благодаря этой ничьей набрала 37 очков и догнала в турнирной таблице «Штутгарт», с которым теперь делит третье место. У «Хайденхайма» – 24 очка и девятое место в турнирной таблице.

В 19-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Бохум» со счетом 3:1.