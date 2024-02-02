02.02.2024 21:30 – FT 0 : 0
Германия02 февраля 2024, 23:49 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:33
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Бундеслига. Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Стартовал 20-й тур чемпионата Германии
02 февраля 2024, 23:49 | Обновлено 03 февраля 2024, 00:33
67
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20-й тур немецкой Бундеслиги стартовал матчем между «Хайденхаймом» и дортмундской «Боруссией». Команда Эдина Терзича потеряла очки в матче с середняком чемпионата – нулевая ничья.
Бундеслига. 20-й тур
Хайденхайм – Боруссия Дортмунд – 0:0
«Боруссия» благодаря этой ничьей набрала 37 очков и догнала в турнирной таблице «Штутгарт», с которым теперь делит третье место. У «Хайденхайма» – 24 очка и девятое место в турнирной таблице.
В 19-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд дома обыграла «Бохум» со счетом 3:1.
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