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Чемпионат Германии
Боруссия Д
28.01.2024 18:30 – FT 3 : 1
Бохум
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Германия
28 января 2024, 20:44 | Обновлено 28 января 2024, 20:47
242
1

Боруссия Д в матче с двумя пенальти и автоголом переиграла Бохум

«Унион» минимально одолел «Дармштадт»

28 января 2024, 20:44 | Обновлено 28 января 2024, 20:47
242
1
Боруссия Д в матче с двумя пенальти и автоголом переиграла Бохум
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Боруссия Д» в домашних стенах одолела «Бохум».

«Унион» минимально переиграл «Дармштадт».

Чемпионат Германии. 19-й тур

«Боруссия Д» – «Бохум» – 3:1
Голы: пенальти Фюллькруг (6, 90+1), Фюллькруг (72) – автогол Шлоттербек (45).

«Унион» – «Дармштадт» – 1:0
Гол: Холлербах (62).

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чемпионат Германии по футболу Боруссия Дортмунд Бохум Унион Берлин Дармштадт
Источник Sport.ua
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vazazh
Рад за Б.Д. Бажаю успіху.
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