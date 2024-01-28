28.01.2024 18:30 – FT 3 : 1
Германия28 января 2024, 20:44 | Обновлено 28 января 2024, 20:47
242
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Боруссия Д в матче с двумя пенальти и автоголом переиграла Бохум
«Унион» минимально одолел «Дармштадт»
28 января 2024, 20:44 | Обновлено 28 января 2024, 20:47
242
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Состоялись два матча 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Боруссия Д» в домашних стенах одолела «Бохум».
«Унион» минимально переиграл «Дармштадт».
Чемпионат Германии. 19-й тур
«Боруссия Д» – «Бохум» – 3:1
Голы: пенальти Фюллькруг (6, 90+1), Фюллькруг (72) – автогол Шлоттербек (45).
«Унион» – «Дармштадт» – 1:0
Гол: Холлербах (62).
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