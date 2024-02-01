В пятницу, 2 февраля, состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хайденхайм» и «Боруссия Дортмунд».

Игра пройдет на стадионе «Фойт-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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