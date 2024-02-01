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Чемпионат Германии
Хайденхайм
02.02.2024 21:30 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 февраля 2024, 11:11 |
24
0

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 21:30 поединок Бундеслиги

01 февраля 2024, 11:11 |
24
0
Хайденхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Боруссия Дортмунд

В пятницу, 2 февраля, состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хайденхайм» и «Боруссия Дортмунд».

Игра пройдет на стадионе «Фойт-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хайденхайм – Боруссия Дортмунд
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Трансляция матча В эфире

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Хайденхайм Боруссия Дортмунд смотреть онлайн Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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