02.02.2024 21:30 - : -
Германия01 февраля 2024, 11:11 |
24
0
Хайденхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 21:30 поединок Бундеслиги
01 февраля 2024, 11:11 |
24
0
В пятницу, 2 февраля, состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Хайденхайм» и «Боруссия Дортмунд».
Игра пройдет на стадионе «Фойт-Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Хайденхайм – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хайденхайм – Боруссия ДортмундСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2024, 07:10 4
Аргентинский тренер – о поединке с «красными» в АПЛ
Футбол | 31 января 2024, 11:28 13
Наставник Довбика и Цыганкова может возглавить «Барселону»
Футбол | 31.01.2024, 21:13
Теннис | 31.01.2024, 17:14
Футбол | 01.02.2024, 06:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2024, 09:00 14
30.01.2024, 17:40 1
31.01.2024, 07:20 10
31.01.2024, 11:53 9
30.01.2024, 12:35 4
30.01.2024, 17:48 184
31.01.2024, 07:40 3