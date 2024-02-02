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  4. Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Испания
02 февраля 2024, 11:27 |
1679
3

Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави

Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган не поддерживали своего наставника

02 февраля 2024, 11:27 |
1679
3
Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации издания Meczyki, в «Барселоне» есть минимум два игрока, которые удовлетворены решением Хави уйти. Сообщается, что, несмотря на информацию испанских СМИ о просьбе Роберта Левандовски к Хави остаться, он и Илкай Гюндоган в раздевалке «Барсы» всегда выступали против своего наставника и боролись против него.

Ранее сообщалось, что возможный преемник Хави в «Барселоне» хотел бы избавиться от Левандовски.

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Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Хави отставка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Источник Meczyki
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potemkin78
ну вот зачем он туда пошёл, Шева номер два
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