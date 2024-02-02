Названы две звезды Барселоны, которые выступали против Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

По информации издания Meczyki, в «Барселоне» есть минимум два игрока, которые удовлетворены решением Хави уйти. Сообщается, что, несмотря на информацию испанских СМИ о просьбе Роберта Левандовски к Хави остаться, он и Илкай Гюндоган в раздевалке «Барсы» всегда выступали против своего наставника и боролись против него.

Ранее сообщалось, что возможный преемник Хави в «Барселоне» хотел бы избавиться от Левандовски.