Хави своим решением довел до слез суперзвезду Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что после этого решения игроки «Барселоны» обратились к Хави с вопросом, могут ли они что-нибудь сделать, чтобы тот остался. Особенно эмоционально отреагировали Роберт Левандовски и Хоау Канселу, которые со слезами на глазах уговаривали коуча остаться. Испанский тренер побеседовал с футболистами каталонского клуба и рассказал, почему решил уйти.

Ранее в Испании составили реестр вероятных преемников Хави в «Барсе».