Хави своим решением довел до слез суперзвезду Барселоны
Наставник решил покинуть команду после завершения сезона
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
Сообщается, что после этого решения игроки «Барселоны» обратились к Хави с вопросом, могут ли они что-нибудь сделать, чтобы тот остался. Особенно эмоционально отреагировали Роберт Левандовски и Хоау Канселу, которые со слезами на глазах уговаривали коуча остаться. Испанский тренер побеседовал с футболистами каталонского клуба и рассказал, почему решил уйти.
Ранее в Испании составили реестр вероятных преемников Хави в «Барсе».
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