Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави своим решением довел до слез суперзвезду Барселоны
Испания
29 января 2024, 11:28 |
1366
0

Хави своим решением довел до слез суперзвезду Барселоны

Наставник решил покинуть команду после завершения сезона

29 января 2024, 11:28 |
1366
0
Хави своим решением довел до слез суперзвезду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски и Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что после этого решения игроки «Барселоны» обратились к Хави с вопросом, могут ли они что-нибудь сделать, чтобы тот остался. Особенно эмоционально отреагировали Роберт Левандовски и Хоау Канселу, которые со слезами на глазах уговаривали коуча остаться. Испанский тренер побеседовал с футболистами каталонского клуба и рассказал, почему решил уйти.

Ранее в Испании составили реестр вероятных преемников Хави в «Барсе».

По теме:
Ла Лига выделила сильные стороны Лунина. В чем украинец самый лучший?
Лунин отреагировал на волевую победу Реала над Лас-Пальмас. Он доволен?
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова поднялся. Какие шансы у Реала?
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хави Роберт Левандовски Жоау Канселу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Футбол | 28 января 2024, 12:22 2
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии

Домой – с победой и призом лучшего нападающего

ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера
Футбол | 29 января 2024, 08:07 15
ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера
ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера

28 января донецкий клуб сыграл вничью с «Марибором» со счетом 0:0

Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Футбол | 28.01.2024, 18:11
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Теннис | 29.01.2024, 07:10
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
На просмотре в Ворскле находится игрок четвертого дивизиона Польши
Футбол | 29.01.2024, 10:46
На просмотре в Ворскле находится игрок четвертого дивизиона Польши
На просмотре в Ворскле находится игрок четвертого дивизиона Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля
ВИДЕО. Гвардиола отреагировал на новость об уходе Клоппа из Ливерпуля
27.01.2024, 10:12 1
Футбол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 3
Футбол
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 10
Футбол
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
27.01.2024, 12:10
Бокс
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 3
Футбол
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
27.01.2024, 09:49 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем