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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
02.02.2024 10:00 – перерыв 1 : 1
Земплин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 09:46 |
112
0

ЛНЗ – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 10:00 трансляцию товарищеского матча

02 февраля 2024, 09:46 |
112
0
ЛНЗ – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют черкасский клуб ЛНЗ и словацкая команда «Земплин» из Михаловце.

Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вчера ЛНЗ расписал мировую с польским «Заглембе».

Трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.

ЛНЗ – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Земплин товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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