В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют черкасский клуб ЛНЗ и словацкая команда «Земплин» из Михаловце.

Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вчера ЛНЗ расписал мировую с польским «Заглембе».

Трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.

ЛНЗ – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция