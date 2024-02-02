Товарищеские матчи
02.02.2024 10:00 – перерыв 1 : 1
Украина. Премьер лига02 февраля 2024, 09:46 |
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ЛНЗ – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 10:00 трансляцию товарищеского матча
02 февраля 2024, 09:46 |
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В пятницу, 2 февраля, состоится товарищеский матч, в котором сыграют черкасский клуб ЛНЗ и словацкая команда «Земплин» из Михаловце.
Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вчера ЛНЗ расписал мировую с польским «Заглембе».
Трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.
ЛНЗ – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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