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ЛНЗ Черкассы
02.02.2024 10:00 – FT 2 : 1
Земплин
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 13:25 |
151
0

Первая победа на сборе. ЛНЗ обыграл в Турции словацкий Земплин

Решающий мяч был забит на последней минуте

02 февраля 2024, 13:25 |
151
0
Первая победа на сборе. ЛНЗ обыграл в Турции словацкий Земплин
ФК ЛНЗ

В пятницу, 2 февраля, черкасский «ЛНЗ» провел очередной спарринг на турецком сборе.

Соперником подопечных Олега Дулуба стал словацкий «Земплин», за который сыграли два украинца – Роман Карасюк и недавно перешедший в команду Владислав Веремеев.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами – у черкассцев отличился футболист, находящийся на просмотре. А во втором тайме перед самым финальным свистком Наумец удачно замкнул подачу с правого фланга ударом под перекладину и принес «ЛНЗ» первую победу на турецком сборе.

Контрольный матч. 2 февраля

ЛНЗ (Черкассы) – Земплин (Михаловце, Словакия) – 2:1

ЛНЗ: Самойленко, Насонов (Муравский, 46), Тарасенко (Салиху, 46), Норенков (Каплиенко, 46), Долинский (Стасюк, 46), Тищенко (Бойко, 46), Итало (Наумец, 53), игрока на просмотре (Рыбалка 46), игрок на просмотре (Пасич, 46), Шестаков (Яшари, 46), Прядун (Бессала, 46)

Голы: игрок на просмотре (18), Наумец (89) – Аревало (27).

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ЛНЗ Черкассы контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Земплин Олег Дулуб Владислав Наумец
Источник ФК ЛНЗ
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