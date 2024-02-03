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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
02.02.2024 10:00 – FT 2 : 1
Земплин
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Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 04:25 | Обновлено 03 февраля 2024, 05:17
16
0

ЛНЗ – Земплин – 2:1. Забили Наумец и игрок на просмотре. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор контрольного матча на сборах в Турции

03 февраля 2024, 04:25 | Обновлено 03 февраля 2024, 05:17
16
0
ЛНЗ – Земплин – 2:1. Забили Наумец и игрок на просмотре. Видео голов, обзор
ФК ЛНЗ

2 февраля на сборах в Турции состоялся контрольный поединок между ЛНЗ и словацким клубом Земплин.

Матч закончился победой черкасской команды (2:1). Голами отличились игрок на просмотре и Владислав Наумец.

Товарищеский матч

2 февраля, 10:00, Турция. Emirhan Sport Center

ЛНЗ (Черкассы) – Земплин (Михаловце, Словакия) – 2:1

Голы: игрок на просмотре, 18, Владислав Наумец, 89 – Аревало Акоста, 27

ЛНЗ: Самойленко – Насонов (Муравский, 46), Тарасенко (Салиху, 46), Норенков (Карлиенко, 46), Долинский (Стасюк, 46) – Тищенко (Бойко, 46), Итало (Наумец, 53), ИНП (Рыбалка 46), ИНП (Пасич, 46), Шестаков (Яшари, 46) – Прядун (Бессала, 46)

Главный тренер – Олег Дулуб

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Земплин Олег Дулуб Владислав Наумец контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы
Источник ФК ЛНЗ
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