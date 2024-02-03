ЛНЗ – Земплин – 2:1. Забили Наумец и игрок на просмотре. Видео голов, обзор

2 февраля на сборах в Турции состоялся контрольный поединок между ЛНЗ и словацким клубом Земплин.

Матч закончился победой черкасской команды (2:1). Голами отличились игрок на просмотре и Владислав Наумец.

Товарищеский матч

2 февраля, 10:00, Турция. Emirhan Sport Center

ЛНЗ (Черкассы) – Земплин (Михаловце, Словакия) – 2:1

Голы: игрок на просмотре, 18, Владислав Наумец, 89 – Аревало Акоста, 27

ЛНЗ: Самойленко – Насонов (Муравский, 46), Тарасенко (Салиху, 46), Норенков (Карлиенко, 46), Долинский (Стасюк, 46) – Тищенко (Бойко, 46), Итало (Наумец, 53), ИНП (Рыбалка 46), ИНП (Пасич, 46), Шестаков (Яшари, 46) – Прядун (Бессала, 46)

Главный тренер – Олег Дулуб

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу