Гол новичка помог ЛНЗ избежать поражения от середняка чемпионата Польши
Мухаррем Яшари забил с пенальти
В четверг, 1 февраля, черкасский ЛНЗ провел очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
Соперником подопечных Олега Дулуба стал середняк чемпионата Польши – «Заглембе» из Любина.
В первом тайме соперники вышли вперед после точного удара Курминовски, но после перерыва черкасский клуб смог отыграться, когда на 76-й минуте пенальти реализовал новичок команды Мухаррем Яшари из Косово.
В итоге, 1:1 – подопечные Олега Дулуба впервые не проигрывают на нынешних сборах в четвертом спарринге на турецкой земле.
Контрольный матч. 1 февраля 2024 г.
ЛНЗ (Черкассы) – «Заглембе» (Любин, Польша) – 1:1
Голы: Курминовски, 39 – Яшари, 76, с пенальти.
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