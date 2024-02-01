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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 14:09
327
0

Гол новичка помог ЛНЗ избежать поражения от середняка чемпионата Польши

Мухаррем Яшари забил с пенальти

01 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 14:09
327
0
Гол новичка помог ЛНЗ избежать поражения от середняка чемпионата Польши
ФК ЛНЗ

В четверг, 1 февраля, черкасский ЛНЗ провел очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником подопечных Олега Дулуба стал середняк чемпионата Польши – «Заглембе» из Любина.

В первом тайме соперники вышли вперед после точного удара Курминовски, но после перерыва черкасский клуб смог отыграться, когда на 76-й минуте пенальти реализовал новичок команды Мухаррем Яшари из Косово.

В итоге, 1:1 – подопечные Олега Дулуба впервые не проигрывают на нынешних сборах в четвертом спарринге на турецкой земле.

Контрольный матч. 1 февраля 2024 г.

ЛНЗ (Черкассы) – «Заглембе» (Любин, Польша) – 1:1

Голы: Курминовски, 39 – Яшари, 76, с пенальти.

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ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Заглембе Любин
Источник Instagram
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