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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
01.02.2024 10:00 - : -
Заглембе Л
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 07:28 | Обновлено 01 февраля 2024, 07:36
45
0

ЛНЗ – Заглембе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 10:00 трансляцию товарищеского матча

01 февраля 2024, 07:28 | Обновлено 01 февраля 2024, 07:36
45
0
ЛНЗ – Заглембе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ Черкассы

В четверг, 1 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят черкасский клуб ЛНЗ и польская команда «Заглембе» из Любина.

Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для ЛНЗ это будет четвертій спарринг на турецком сборе. В первом матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2), затем уступили 1:5 команде «Млада» из Болеслава и чешскому клубу «Словацко» со счетом 1:2.

Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.

ЛНЗ – Заглембе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн ЛНЗ Черкассы Заглембе Любин товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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