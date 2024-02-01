В четверг, 1 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят черкасский клуб ЛНЗ и польская команда «Заглембе» из Любина.

Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для ЛНЗ это будет четвертій спарринг на турецком сборе. В первом матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2), затем уступили 1:5 команде «Млада» из Болеслава и чешскому клубу «Словацко» со счетом 1:2.

Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.

ЛНЗ – Заглембе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция