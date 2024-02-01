ЛНЗ – Заглембе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 10:00 трансляцию товарищеского матча
В четверг, 1 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят черкасский клуб ЛНЗ и польская команда «Заглембе» из Любина.
Поединок начнется в 10:00 по киевскому времени.
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Для ЛНЗ это будет четвертій спарринг на турецком сборе. В первом матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2), затем уступили 1:5 команде «Млада» из Болеслава и чешскому клубу «Словацко» со счетом 1:2.
Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.
ЛНЗ – Заглембе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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