ЛНЗ – Заглембе – 1:1. Яшари сразу начал забивать. Видео голов и обзор
Черкасский клуб впервые не проиграл на сборах
Новичок УПЛ ЛНЗ продолжает активную подготовку ко второй части сезона.
Подопечные Олега Дулуба сыграли спарринг с польским «Заглембе». Украинский клуб имел солидную мотивацию, ведь до этого проиграл все три матча на сборах.
Увы, первые забили поляки – на 39-й минуте отличился Курминовский. Отыграться черкащане сумели лишь в конце игры. На 79-й минуте новичок команды Яшари реализовал пенальти.
Товарищеский матч. 1 февраля.
Заглембе – ЛНЗ – 1:1
Голы: Курминовский (39) – Яшари (79 пен)
Видео голов и обзор матча
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