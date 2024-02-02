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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
01.02.2024 10:00 – FT 1 : 1
Заглембе Л
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 02 февраля 2024, 04:42
171
0

ЛНЗ – Заглембе – 1:1. Яшари сразу начал забивать. Видео голов и обзор

Черкасский клуб впервые не проиграл на сборах

02 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 02 февраля 2024, 04:42
171
0
ЛНЗ – Заглембе – 1:1. Яшари сразу начал забивать. Видео голов и обзор
ФК ЛНЗ

Новичок УПЛ ЛНЗ продолжает активную подготовку ко второй части сезона.

Подопечные Олега Дулуба сыграли спарринг с польским «Заглембе». Украинский клуб имел солидную мотивацию, ведь до этого проиграл все три матча на сборах.

Увы, первые забили поляки – на 39-й минуте отличился Курминовский. Отыграться черкащане сумели лишь в конце игры. На 79-й минуте новичок команды Яшари реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 1 февраля.

Заглембе – ЛНЗ – 1:1

Голы: Курминовский (39) – Яшари (79 пен)

Видео голов и обзор матча

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ЛНЗ Черкассы Заглембе Любин контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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