Новичок УПЛ ЛНЗ продолжает активную подготовку ко второй части сезона.

Подопечные Олега Дулуба сыграли спарринг с польским «Заглембе». Украинский клуб имел солидную мотивацию, ведь до этого проиграл все три матча на сборах.

Увы, первые забили поляки – на 39-й минуте отличился Курминовский. Отыграться черкащане сумели лишь в конце игры. На 79-й минуте новичок команды Яшари реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 1 февраля.

Заглембе – ЛНЗ – 1:1

Голы: Курминовский (39) – Яшари (79 пен)

Видео голов и обзор матча