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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
30.01.2024 15:00 – FT 1 : 2
Словацко
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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 20:57 | Обновлено 30 января 2024, 21:16
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С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии

Первым голом за черкасскую команду отличился Арад Бар, легионер из Израиля

30 января 2024, 20:57 | Обновлено 30 января 2024, 21:16
211
0
С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии
ФК ЛНЗ Черкассы

Сегодня, 30 января, в Турции состоялся контрольный матч между черкасским ЛНЗ и чешским клубом Словацко.

Спарринг закончился со счетом 2:1 в пользу чешской команды. Первым голом за черкасский клуб отличился Арад Бар, легионер из Израиля.

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 1 февраля против польского клуба Заглембе Любин.

Товарищеский матч

30 января, 15:00. Турция, Emirhan Sport Center

ЛНЗ (Черкассы, Украина) – Словацко (Угерске Градиште, Чехия) – 1:2

Голы: Арад Бар, 13 – Ким Сьюн-Бин, 21, Вехета, 41

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко (Норенков, 70), Ковалев (Насонов, 46), Муравский, Стасюк – Пасич (Шестаков, 55), Бойко, Рыбалка (Тищенко, 83), Наумец, Бар – Бессала.

Главный тренер: Олег Дулуб

Видеозапись матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Словацко контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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