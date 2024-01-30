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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
30.01.2024 15:00 - : -
Словацко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 10:37 | Обновлено 30 января 2024, 10:47
60
0

ЛНЗ – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 15:00 трансляцию товарищеского матча

30 января 2024, 10:37 | Обновлено 30 января 2024, 10:47
60
0
ЛНЗ – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ Черкассы

Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят черкасский клуб ЛНЗ и словацкая команда «Словацко» из Угерске Градиште.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для ЛНЗ это будет третий спарринг на турецком сборе. В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2), а затем уступили 1:5 команде «Млада» из Болеслава.

Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.

ЛНЗ – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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