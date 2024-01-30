ЛНЗ – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 15:00 трансляцию товарищеского матча
Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят черкасский клуб ЛНЗ и словацкая команда «Словацко» из Угерске Градиште.
Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.
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Для ЛНЗ это будет третий спарринг на турецком сборе. В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2), а затем уступили 1:5 команде «Млада» из Болеслава.
Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.
ЛНЗ – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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