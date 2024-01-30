Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят черкасский клуб ЛНЗ и словацкая команда «Словацко» из Угерске Градиште.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для ЛНЗ это будет третий спарринг на турецком сборе. В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2), а затем уступили 1:5 команде «Млада» из Болеслава.

Трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба ЛНЗ Черкассы.

ЛНЗ – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция