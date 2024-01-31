ЛНЗ – Словацко – 1:2. Первый гол забил Арад Бар. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Сегодня, 30 января, в Турции состоялся контрольный матч между черкасским ЛНЗ и чешским клубом Словацко.
Спарринг закончился со счетом 2:1 в пользу чешской команды. Первым голом за черкасский клуб отличился Арад Бар, легионер из Израиля.
Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 1 февраля против польского клуба Заглембе Любин.
Товарищеский матч
30 января, 15:00. Турция, Emirhan Sport Center
ЛНЗ (Черкассы, Украина) – Словацко (Угерске Градиште, Чехия) – 1:2
Голы: Арад Бар, 13 – Ким Сьюн-Бин, 21, Вехета, 41
ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко (Норенков, 70), Ковалев (Насонов, 46), Муравский, Стасюк – Пасич (Шестаков, 55), Бойко, Рыбалка (Тищенко, 83), Наумец, Бар – Бессала.
Главный тренер: Олег Дулуб
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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