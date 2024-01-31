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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
30.01.2024 15:00 – FT 1 : 2
Словацко
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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 06:11 | Обновлено 31 января 2024, 06:15
61
0

ЛНЗ – Словацко – 1:2. Первый гол забил Арад Бар. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

31 января 2024, 06:11 | Обновлено 31 января 2024, 06:15
61
0
ЛНЗ – Словацко – 1:2. Первый гол забил Арад Бар. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ Черкассы

Сегодня, 30 января, в Турции состоялся контрольный матч между черкасским ЛНЗ и чешским клубом Словацко.

Спарринг закончился со счетом 2:1 в пользу чешской команды. Первым голом за черкасский клуб отличился Арад Бар, легионер из Израиля.

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 1 февраля против польского клуба Заглембе Любин.

Товарищеский матч

30 января, 15:00. Турция, Emirhan Sport Center

ЛНЗ (Черкассы, Украина) – Словацко (Угерске Градиште, Чехия) – 1:2

Голы: Арад Бар, 13 – Ким Сьюн-Бин, 21, Вехета, 41

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко (Норенков, 70), Ковалев (Насонов, 46), Муравский, Стасюк – Пасич (Шестаков, 55), Бойко, Рыбалка (Тищенко, 83), Наумец, Бар – Бессала.

Главный тренер: Олег Дулуб

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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