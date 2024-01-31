ЛНЗ – Словацко – 1:2. Первый гол забил Арад Бар. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 30 января, в Турции состоялся контрольный матч между черкасским ЛНЗ и чешским клубом Словацко.

Спарринг закончился со счетом 2:1 в пользу чешской команды. Первым голом за черкасский клуб отличился Арад Бар, легионер из Израиля.

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 1 февраля против польского клуба Заглембе Любин.

Товарищеский матч

30 января, 15:00. Турция, Emirhan Sport Center

ЛНЗ (Черкассы, Украина) – Словацко (Угерске Градиште, Чехия) – 1:2

Голы: Арад Бар, 13 – Ким Сьюн-Бин, 21, Вехета, 41

ЛНЗ: Пеньков – Каплиенко (Норенков, 70), Ковалев (Насонов, 46), Муравский, Стасюк – Пасич (Шестаков, 55), Бойко, Рыбалка (Тищенко, 83), Наумец, Бар – Бессала.

Главный тренер: Олег Дулуб

Видеообзор матча

Видеозапись матча