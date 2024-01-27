Хет-трик Пулкраба за тайм. ЛНЗ разгромно проиграл во 2-м матче в 2024 году

27 января состоялся товарищеский матч между командами «Млада» Болеслав и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась разгромным поражением украинского клуба со счетом 1:5.

Голами за чешский коллектив отметились Ондржей Карафиат (23), Патрик Житны (80), а хет-трик оформил Матей Пулкраб (57, 63, 77), который появился на поле только во второй тайме.

Единственный гол в составе черкасской команды забил Иван Тищенко на 83-й минуте.

ЛНЗ проводит сборы в Турции. Это уже второй поражение клуба в 2024 году. 24 января «лебеди» проиграли «Варте» 1:2.

Следующая встреча ЛНЗ запланирована на 29 января против болгарской «Арды».

Товарищеский матч. 27 января

Млада Болеслав – ЛНЗ Черкассы – 5:1

Голы: Карафиат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Житны, 80 – Тищенко, 83