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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
27.01.2024 16:30 – FT 1 : 5
Млада-Болеслав
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
27 января 2024, 21:10 | Обновлено 27 января 2024, 21:24
267
0

Хет-трик Пулкраба за тайм. ЛНЗ разгромно проиграл во 2-м матче в 2024 году

Черкасский клуб уступил ФК «Млада» Болеслав со счетом 1:5

27 января 2024, 21:10 | Обновлено 27 января 2024, 21:24
267
0
Хет-трик Пулкраба за тайм. ЛНЗ разгромно проиграл во 2-м матче в 2024 году
ФК ЛНЗ Черкассы

27 января состоялся товарищеский матч между командами «Млада» Болеслав и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась разгромным поражением украинского клуба со счетом 1:5.

Голами за чешский коллектив отметились Ондржей Карафиат (23), Патрик Житны (80), а хет-трик оформил Матей Пулкраб (57, 63, 77), который появился на поле только во второй тайме.

Единственный гол в составе черкасской команды забил Иван Тищенко на 83-й минуте.

ЛНЗ проводит сборы в Турции. Это уже второй поражение клуба в 2024 году. 24 января «лебеди» проиграли «Варте» 1:2.

Следующая встреча ЛНЗ запланирована на 29 января против болгарской «Арды».

Товарищеский матч. 27 января

Млада Болеслав – ЛНЗ Черкассы – 5:1

Голы: Карафиат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Житны, 80 – Тищенко, 83

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Млада Болеслав Иван Тищенко контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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