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Украина. Премьер лига24 января 2024, 18:26 | Обновлено 24 января 2024, 18:46
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ЛНЗ проиграл польской Варте на сборе в Турции
Черкасский клуб открыл программу спаррингов
24 января 2024, 18:26 | Обновлено 24 января 2024, 18:46
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В среду, 24 января, на турецком подготовительном сборе черкасский клуб ЛНЗ провел первый спарринг, в котором померился силами с польской командой «Варта».
Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 1:2.
ЛНЗ – Варта (Польша) – 1:2
Голы: Норенков, 45 – ???, 37, ???, 58.
ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66), Насонов, Ковалев, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74), Рыбалка (Банада, 56), Бойко (Тищенко, 70), Наумец (ИНП, 66), Шестаков (Олейник, 60), Пасич (Долинский, 74), Прядун (ИНП, 70).
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