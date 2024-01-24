Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ проиграл польской Варте на сборе в Турции
Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
24.01.2024 15:00 – FT 1 : 2
Варта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 18:26 | Обновлено 24 января 2024, 18:46
95
0

ЛНЗ проиграл польской Варте на сборе в Турции

Черкасский клуб открыл программу спаррингов

24 января 2024, 18:26 | Обновлено 24 января 2024, 18:46
95
0
ЛНЗ проиграл польской Варте на сборе в Турции
Facebook. Денис Норенков

В среду, 24 января, на турецком подготовительном сборе черкасский клуб ЛНЗ провел первый спарринг, в котором померился силами с польской командой «Варта».

Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 1:2.

ЛНЗ – Варта (Польша) – 1:2

Голы: Норенков, 45 – ???, 37, ???, 58.

ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66), Насонов, Ковалев, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74), Рыбалка (Банада, 56), Бойко (Тищенко, 70), Наумец (ИНП, 66), Шестаков (Олейник, 60), Пасич (Долинский, 74), Прядун (ИНП, 70).

По теме:
Заглембе Хацкевича отказался от сбора в Турции. Известна причина
Александрия – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Словацкий футбольный союз заступился за Слован, сыгравший с динамо (москва)
ЛНЗ Черкассы Варта Познань контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Денис Норенков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Футбол | 24 января 2024, 17:05 0
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто
Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Но не все так просто

Рассказываем о неудачном пребывании француза на Ближнем Востоке

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Теннис | 24 января 2024, 12:51 18
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024

Даяна сыграет с Чжэн Циньвень из Китая

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24.01.2024, 04:06
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Теннис | 24.01.2024, 04:56
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Футбол | 24.01.2024, 09:41
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 2
Бокс
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
24.01.2024, 04:40 110
Теннис
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
22.01.2024, 19:41 3
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
24.01.2024, 00:29 17
Футбол
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
23.01.2024, 14:08 11
Футбол
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 24
Футбол
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем