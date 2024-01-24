ЛНЗ проиграл польской Варте на сборе в Турции

В среду, 24 января, на турецком подготовительном сборе черкасский клуб ЛНЗ провел первый спарринг, в котором померился силами с польской командой «Варта».

Встреча завершилась поражением украинского коллектива со счетом 1:2.

ЛНЗ – Варта (Польша) – 1:2

Голы: Норенков, 45 – ???, 37, ???, 58.

ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66), Насонов, Ковалев, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74), Рыбалка (Банада, 56), Бойко (Тищенко, 70), Наумец (ИНП, 66), Шестаков (Олейник, 60), Пасич (Долинский, 74), Прядун (ИНП, 70).