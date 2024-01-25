ЛНЗ – Варта – 1:2. Точный удар от Норенкова не спас. Видео голов и обзор
ЛНЗ уступил команде с Польши
Вчера, 24 января, представитель УПЛ ЛНЗ сыграл товарищеский матч с польской «Вартой».
Черкасский клуб уступил оппоненту. «Варта» незадолго до перерыва открыла счет, но коллектив Дулуба до перерыва усилиями Норенкова отыгрался.
В начале второго тайма соперник вновь вышел вперед. На этот раз ЛНЗ забить в ответ не сумел.
Товарищеский матч.
ЛНЗ – Варта (Польша) – 1:2
Голы: Норенков, 45 – ???, 37, ???, 58.
ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66), Насонов, Ковалев, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74), Рыбалка (Банада, 56), Бойко (Тищенко, 70), Наумец (ИНП, 66), Шестаков (Олейник, 60), Пасич (Долинский, 74), Прядун (ИНП, 70).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ноа Тадич пробует силы в юношеской команде «горняков»
Наставник гостей Ненад Бьелица на 74-й минуте получил красную карточку