ЛНЗ – Варта – 1:2. Точный удар от Норенкова не спас. Видео голов и обзор

Вчера, 24 января, представитель УПЛ ЛНЗ сыграл товарищеский матч с польской «Вартой».

Черкасский клуб уступил оппоненту. «Варта» незадолго до перерыва открыла счет, но коллектив Дулуба до перерыва усилиями Норенкова отыгрался.

В начале второго тайма соперник вновь вышел вперед. На этот раз ЛНЗ забить в ответ не сумел.

Товарищеский матч.

ЛНЗ – Варта (Польша) – 1:2

Голы: Норенков, 45 – ???, 37, ???, 58.

ЛНЗ: Кучеренко (Самойленко, 66), Насонов, Ковалев, Норенков, Стасюк (Тарасенко, 74), Рыбалка (Банада, 56), Бойко (Тищенко, 70), Наумец (ИНП, 66), Шестаков (Олейник, 60), Пасич (Долинский, 74), Прядун (ИНП, 70).