ЛНЗ Черкассы

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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 10:20 |
46
0

ЛНЗ – Варта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

24 января 2024, 10:20 |
46
0
ЛНЗ – Варта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

Первый спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против польской Варты.

Матч состоится 24-го января в 16:30 по Киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Следующую товарищескую игру подопечные Олега Дулуба сыграют против ФК «Млада-Болеслав».

ЛНЗ – Варта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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