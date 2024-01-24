ЛНЗ Черкассы

Первый спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против польской Варты.

Матч состоится 24-го января в 16:30 по Киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».

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Следующую товарищескую игру подопечные Олега Дулуба сыграют против ФК «Млада-Болеслав».

ЛНЗ – Варта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция