ЛНЗ Черкассы

Товарищеские матчи
24.01.2024 15:00 - : -
Украина. Премьер лига24 января 2024, 10:20 |
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ЛНЗ – Варта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
24 января 2024, 10:20 |
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Первый спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против польской Варты.
Матч состоится 24-го января в 16:30 по Киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Следующую товарищескую игру подопечные Олега Дулуба сыграют против ФК «Млада-Болеслав».
ЛНЗ – Варта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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