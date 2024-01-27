Товарищеские матчи
27.01.2024 16:30 – FT 1 : 5
Украина. Премьер лига27 января 2024, 16:25 | Обновлено 27 января 2024, 18:35
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ЛНЗ – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
27 января 2024, 16:25 | Обновлено 27 января 2024, 18:35
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Второй спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против чешской команды «Млада Болеслав».
Матч состоится 27 января в 16:30 по киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2).
ЛНЗ – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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