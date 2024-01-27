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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
27.01.2024 16:30 – FT 1 : 5
Млада-Болеслав
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 16:25 | Обновлено 27 января 2024, 18:35
568
0

ЛНЗ – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

27 января 2024, 16:25 | Обновлено 27 января 2024, 18:35
568
0
ЛНЗ – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ.

Второй спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против чешской команды «Млада Болеслав».

Матч состоится 27 января в 16:30 по киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2).

ЛНЗ – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ЛНЗ Черкассы смотреть онлайн Млада Болеслав товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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