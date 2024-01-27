Второй спарринг на сборе в Турции черкасский клуб «ЛНЗ» сыграет против чешской команды «Млада Болеслав».

Матч состоится 27 января в 16:30 по киевскому времени на стадионе «Emirhan Sport Center».

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В первом товарищеском матче подопечные Олега Дулуба проиграли польской «Варте» (1:2).

ЛНЗ – Млада Болеслав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция