Товарищеские матчи
27.01.2024 16:30 – FT 1 : 5
Украина. Премьер лига28 января 2024, 06:55 | Обновлено 28 января 2024, 06:56
10
0
ЛНЗ – Млада-Болеслав – 1:5. Второе поражение на сборах. Видео голов
Черкасская команда провела второй контрольный поединок
28 января 2024, 06:55 | Обновлено 28 января 2024, 06:56
10
0
Состоялся второй контрольный поединок черкасского ЛНС на собрании. На этот раз команда Олега Дулуба играла против чешского клуба «Млада» (Болеслав). Как и первый матч, игра закончилась поражением ЛНЗ, но в этот раз счет оказался разгромным – 1:5. Единственный гол за черкасский клуб забил Иван Тищенко.
Товарищеский матч. 27 января
ЛНЗ Черкассы – Млада Болеслав – 1:5
Голы: Тищенко, 83 – Карафиат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Житни, 80
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 января 2024, 09:49 11
Украинская теннисистка порадовала фанатов в соцсетях
Футбол | 27 января 2024, 23:53 0
Аутсайдер чемпионата Бельгии неожиданно сыграл вничью с клубом из топ-4 со счетом 2:2
Футбол | 27.01.2024, 19:50
Футбол | 27.01.2024, 18:45
Футбол | 27.01.2024, 22:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.01.2024, 09:15 31
26.01.2024, 16:59 13
27.01.2024, 01:02 4
26.01.2024, 07:30 2
27.01.2024, 20:51 6
26.01.2024, 16:33 2
26.01.2024, 15:23 6