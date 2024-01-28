ЛНЗ – Млада-Болеслав – 1:5. Второе поражение на сборах. Видео голов

Состоялся второй контрольный поединок черкасского ЛНС на собрании. На этот раз команда Олега Дулуба играла против чешского клуба «Млада» (Болеслав). Как и первый матч, игра закончилась поражением ЛНЗ, но в этот раз счет оказался разгромным – 1:5. Единственный гол за черкасский клуб забил Иван Тищенко.

Товарищеский матч. 27 января

ЛНЗ Черкассы – Млада Болеслав – 1:5

Голы: Тищенко, 83 – Карафиат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Житни, 80