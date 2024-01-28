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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
27.01.2024 16:30 – FT 1 : 5
Млада-Болеслав
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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 06:55 | Обновлено 28 января 2024, 06:56
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ЛНЗ – Млада-Болеслав – 1:5. Второе поражение на сборах. Видео голов

Черкасская команда провела второй контрольный поединок

28 января 2024, 06:55 | Обновлено 28 января 2024, 06:56
10
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ЛНЗ – Млада-Болеслав – 1:5. Второе поражение на сборах. Видео голов
Скриншот с трансляции

Состоялся второй контрольный поединок черкасского ЛНС на собрании. На этот раз команда Олега Дулуба играла против чешского клуба «Млада» (Болеслав). Как и первый матч, игра закончилась поражением ЛНЗ, но в этот раз счет оказался разгромным – 1:5. Единственный гол за черкасский клуб забил Иван Тищенко.

Товарищеский матч. 27 января

ЛНЗ Черкассы – Млада Болеслав – 1:5

Голы: Тищенко, 83 – Карафиат, 23, Пулкраб, 57, 63, 77, Житни, 80

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товарищеские матчи Млада Болеслав учебно-тренировочные сборы Иван Тищенко контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы видео голов и обзор
Источник ФК ЛНЗ
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