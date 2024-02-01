ОФИЦИАЛЬНО. Судаков продлил контракт с Шахтером
Хавбек останется в клубе до конца 2028 года
Донецкий «Шахтер» официально сообщил о продлении контракт с ключевым полузащитником команды Георгием Судаковым. Новое соглашение будет действовать всего на полгода дольше, чем предыдущее – до 31 декабря 2028 года.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо о продлении контракта с Судаковым сообщал еще вчера. Правда, итальянский журналист утверждал, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2029 года.
В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
«Шахтер» официально не оказал сумму отступных в контракте Судакова, но генеральный директор клуба Сергей Палкин у себя в соцсетях намекнул на то, что речь идет о 150 миллионах. О какой валюте идет речь – не известно.
🧡 «Шахтар» та Георгій Судаков @sudakov_11 продовжили контракт! ✍️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 1, 2024
⚒ Нову угоду розраховано до 31 грудня 2028 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/pCKGMrmcVP.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/ZRMqvTHupM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе рассчитывают увидеть игрока на поле уже в марте
Даяна выиграла у представительницы беларуси в 1/8 финала Australian Open 2024
Ніхто таку клаусулу платити не буде за нього, хай вона і менша в півтора рази. А в нашому чемпіонаті він прогресувати не буде. Нажаль