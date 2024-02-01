ОФИЦИАЛЬНО. Судаков продлил контракт с Шахтером

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о продлении контракт с ключевым полузащитником команды Георгием Судаковым. Новое соглашение будет действовать всего на полгода дольше, чем предыдущее – до 31 декабря 2028 года.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо о продлении контракта с Судаковым сообщал еще вчера. Правда, итальянский журналист утверждал, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

«Шахтер» официально не оказал сумму отступных в контракте Судакова, но генеральный директор клуба Сергей Палкин у себя в соцсетях намекнул на то, что речь идет о 150 миллионах. О какой валюте идет речь – не известно.