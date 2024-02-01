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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 20:16 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:21
1042
11

ОФИЦИАЛЬНО. Судаков продлил контракт с Шахтером

Хавбек останется в клубе до конца 2028 года

01 февраля 2024, 20:16 | Обновлено 01 февраля 2024, 20:21
1042
11
ОФИЦИАЛЬНО. Судаков продлил контракт с Шахтером
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о продлении контракт с ключевым полузащитником команды Георгием Судаковым. Новое соглашение будет действовать всего на полгода дольше, чем предыдущее – до 31 декабря 2028 года.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо о продлении контракта с Судаковым сообщал еще вчера. Правда, итальянский журналист утверждал, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

«Шахтер» официально не оказал сумму отступных в контракте Судакова, но генеральный директор клуба Сергей Палкин у себя в соцсетях намекнул на то, что речь идет о 150 миллионах. О какой валюте идет речь – не известно.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков продление контракта
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 11
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Nordenus
Соболезнуем Судакову...
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+4
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Pavel_i_CO
Обличчя Мудакова говорить саме за себе 
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+3
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Boodya
Ну хто знає, може це й краще, а так продали в умовне Челсі, і потух би там, я ж так зрозумів, що тут головне втюхати, а чи підходить чемпіонат чи ні, то питання третє
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+1
ĴØЌÉŔ
Ну и лох ! 
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+1
Gargantua
думаю, что обе стороны будут жалеть об этом
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0
Remark
Не чекаясь!
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0
Aries2005
Обрав собі зону комфорту. Не захотів розвиватись, як колись це зробив Зінченко.
Ніхто таку клаусулу платити не буде за нього, хай вона і менша в півтора рази. А в нашому чемпіонаті він прогресувати не буде. Нажаль
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0
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