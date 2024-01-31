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  4. Соболь впервые выйдет в основе своей новой команды на матч
Бельгия
31 января 2024, 18:59 |
183
0

Соболь впервые выйдет в основе своей новой команды на матч

Защитник «Генка» выйдет на поле с первых минут

31 января 2024, 18:59 |
183
0
Соболь впервые выйдет в основе своей новой команды на матч
ФК Генк. Эдуард Соболь

Новый клуб Эдуарда Соболя, «Генк», сегодня, 31 января, в матче 23-го тура чемпионата Бельгии на выезде сыграет против «Левена». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Сам Соболь выйдет в основе «Генка» на матч. Для него это будет второе появление на после в составе «Генка» и первый выход в основном составе.

Состав «Генка»: Вандевордт, Макензи, Куэста, Эль Уадхи, Соболь, Хросовски, Галарза, Фадера, Сор, Пэйнтсил, Толу

Соболь дебютировал за «Генк» 28 января, выйдя на замену на 89-й минуте в матче против «Сент-Трюйдена» (ничья 1:1).

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Эдуард Соболь Генк чемпионат Бельгии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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