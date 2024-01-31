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Чемпионат Бельгии
Стандард
31.01.2024 22:00 – FT 0 : 1
Антверпен
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Бельгия
31 января 2024, 23:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 00:08
134
0

Соболь сыграл весь матч за Генк. Его клуб уступил, пропустив дважды в конце

Клуб Ауд-Хеверле Левен вырвал победу, забив на 80-й и 90-й минутах

31 января 2024, 23:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 00:08
134
0
Соболь сыграл весь матч за Генк. Его клуб уступил, пропустив дважды в конце
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

31 января состоялись 4 матча 23-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский защитник Эдуард Соболь впервые провел весь матч за «Генк», но для его команды игра завершилась неудачно.

Уступая по ходу матча, клуб Ауд-Хеверле Левен вырвал победу (2:1), забив в ворота «Генка» на 80-й и 90-й минутах.

Чемпионат Бельгии, 23-й тур, 31 января

Ауд-Хеверле Левен – Генк – 2:1

Голы: Схрейверс, 80 (пен), Плетинкс, 90 – Рикка, 54 (автогол).

Шарлеруа – Эйпен – 1:0

Голы: Шиагон, 66.

Юнион Сен-Жилуаз – РВД Моленбек – 3:2

Голы: Нильссон, 22, Пуэртас, 32 (пен), Амура, 52 (пен) – Карлуш Алберту, 64, Бирон, 90+4.

Стандард – Антверпен – 0:1

Гол: Думбия, 63.

Турнирная таблица

Фото матча Левен – Генк

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Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Ауд-Хеверле Левен Генк Шарлеруа Эйпен РВД Моленбек Юнион Сент-Жилуаз Стандард Антверпен
Источник Sport.ua
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