Соболь сыграл весь матч за Генк. Его клуб уступил, пропустив дважды в конце

31 января состоялись 4 матча 23-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский защитник Эдуард Соболь впервые провел весь матч за «Генк», но для его команды игра завершилась неудачно.

Уступая по ходу матча, клуб Ауд-Хеверле Левен вырвал победу (2:1), забив в ворота «Генка» на 80-й и 90-й минутах.

Чемпионат Бельгии, 23-й тур, 31 января

Ауд-Хеверле Левен – Генк – 2:1

Голы: Схрейверс, 80 (пен), Плетинкс, 90 – Рикка, 54 (автогол).

Шарлеруа – Эйпен – 1:0

Голы: Шиагон, 66.

Юнион Сен-Жилуаз – РВД Моленбек – 3:2

Голы: Нильссон, 22, Пуэртас, 32 (пен), Амура, 52 (пен) – Карлуш Алберту, 64, Бирон, 90+4.

Стандард – Антверпен – 0:1

Гол: Думбия, 63.

Турнирная таблица

Фото матча Левен – Генк