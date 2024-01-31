Соболь сыграл весь матч за Генк. Его клуб уступил, пропустив дважды в конце
Клуб Ауд-Хеверле Левен вырвал победу, забив на 80-й и 90-й минутах
31 января состоялись 4 матча 23-го тура чемпионата Бельгии.
Украинский защитник Эдуард Соболь впервые провел весь матч за «Генк», но для его команды игра завершилась неудачно.
Уступая по ходу матча, клуб Ауд-Хеверле Левен вырвал победу (2:1), забив в ворота «Генка» на 80-й и 90-й минутах.
Чемпионат Бельгии, 23-й тур, 31 января
Ауд-Хеверле Левен – Генк – 2:1
Голы: Схрейверс, 80 (пен), Плетинкс, 90 – Рикка, 54 (автогол).
Шарлеруа – Эйпен – 1:0
Голы: Шиагон, 66.
Юнион Сен-Жилуаз – РВД Моленбек – 3:2
Голы: Нильссон, 22, Пуэртас, 32 (пен), Амура, 52 (пен) – Карлуш Алберту, 64, Бирон, 90+4.
Стандард – Антверпен – 0:1
Гол: Думбия, 63.
Турнирная таблица
Фото матча Левен – Генк
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