Бельгия. Битва лидеров, неудача Антверпена, Соболь дебютировал за Генк

28 января состоялись 4 матча 22-го тура чемпионата Бельгии.

Украинский защитник Эдуард Соболь дебютировал за Генк, выйдя на замену на 89-й минуте в гостевом матче против Сент-Трюйдена (1:1). Сразу после этого хозяева сравняли счет, однако гости играли в меньшинстве.

В центральном матче дня лидеры турнира – Андерлехт и Юнион Сен-Жилуаз – разошлись миром (2:2). Неудачу потерпел Антверпен, проиграв на выезде Эйпену (0:1).

Топ-6 лиги: Юнион Сен-Жилуаз (52), Андерлехт (44), Брюгге (40), Гент (39), Генк (36), Антверпен (35).

Чемпионат Бельгии, 22-й тур, 28 января

Сент-Трюйден – Генк – 1:1

Голы: Ито, 90 – Коп, 2

Удаления: Артеага, 85, Хейнен, 90+6 (Генк)

Эйпен – Антверпен – 1:0

Гол: Байе, 30

Андерлехт – Юнион Сен-Жилуаз – 2:2

Голы: Вертонген, 35, Азар, 90+2 – Нильссон, 8, Амура, 29

Мехелен – РВД Моленбек – 3:1

Голы: Пфлюке, 72, 90+8, Схофс, 90+6 – Мбуп, 86

Турнирные таблицы