ОФИЦИАЛЬНО. Генк арендовал игрока сборной Украины
Эдуард Соболь проведет остаток сезона в чемпионате Бельгии
Бельгийский «Генк» официально объявил о подписании украинского левого защитника французского «Страсбурга» Эдуарда Соболя.
Сообщается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Также «Генк» отмечает, что у них есть опция выкупа игрока сборной Украины (29 матчей).
«Это хорошая возможность для меня вернуться в Бельгию. В этой стране чувствуешь себя как дома. Когда «Генк» вышел на меня, я не колебался ни секунды. Помню также домашнюю публику и атмосферные матчи на стадионе «Генка». Манера игры команды мне очень нравится, и я с нетерпением жду, чтобы показать себя на поле», – прокомментировал свой переход сам Эдуард.
В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл 3 матча в чемпионате Франции, но в целом провел на поле лишь 22 минуты и не отметился ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Our new number 22.— KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 24, 2024
𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝐸𝑑𝑑𝑦! 💙
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