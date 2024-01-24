Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Генк арендовал игрока сборной Украины
Бельгия
24 января 2024, 21:22 |
2246
1

ОФИЦИАЛЬНО. Генк арендовал игрока сборной Украины

Эдуард Соболь проведет остаток сезона в чемпионате Бельгии

24 января 2024, 21:22 |
2246
1
ОФИЦИАЛЬНО. Генк арендовал игрока сборной Украины
ФК Генк. Эдуард Соболь

Бельгийский «Генк» официально объявил о подписании украинского левого защитника французского «Страсбурга» Эдуарда Соболя.

Сообщается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Также «Генк» отмечает, что у них есть опция выкупа игрока сборной Украины (29 матчей).

«Это хорошая возможность для меня вернуться в Бельгию. В этой стране чувствуешь себя как дома. Когда «Генк» вышел на меня, я не колебался ни секунды. Помню также домашнюю публику и атмосферные матчи на стадионе «Генка». Манера игры команды мне очень нравится, и я с нетерпением жду, чтобы показать себя на поле», – прокомментировал свой переход сам Эдуард.

В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл 3 матча в чемпионате Франции, но в целом провел на поле лишь 22 минуты и не отметился ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

По теме:
На старость заработал? Из рф уехал эквадорец, отыгравший там 17 лет
Стало известно, сколько Шахтер заплатит за своего следующего новичка
Полесье и Карпаты отказались от защитника Днепра-1
трансферы Страсбург аренда игрока Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Генк трансферы Лиги 1
Источник ФК Генк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Война | 24 января 2024, 08:30 39
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024

Чеферина волнуют вопросы безопасности

Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 24 января 2024, 21:01 0
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 24 января в 22:00 по Киеву

Чеферин хочет смягчить санкции против россии. Что УЕФА планирует сделать?
Футбол | 24.01.2024, 17:43
Чеферин хочет смягчить санкции против россии. Что УЕФА планирует сделать?
Чеферин хочет смягчить санкции против россии. Что УЕФА планирует сделать?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Теннис | 24.01.2024, 04:56
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 24.01.2024, 04:06
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
naverland
Удачи
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
22.01.2024, 21:58 1
Футбол
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
22.01.2024, 16:32 8
Футбол
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 2
Бокс
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
22.01.2024, 19:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем