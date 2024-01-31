Антон ЦАРЕНКО: «Динамо движется в правильном направлении»

Полузащитник «Динамо» Антон Царенко поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пахтакором» (5:1) и рассказал о тренировочном сборе команды в Турции.

«Динамо» на каждую игру ставит перед собой задачу победить, но сборы как раз направлены на то, чтобы получить игровую практику и набрать кондиции перед началом сезона.

С началом второго тайма мы сразу взяли инициативу в свои руки, провели очень хорошую атаку – и удалось забить. Эти комбинации мы отрабатываем на тренировках. На этот раз удалось забить мне, но здесь заслуга всей команды.

Мы начали работу в Киеве. У нас был недельный цикл, набирали физические кондиции, больше бегали. Здесь же приехали, и начали больше работать с мячами, тактически, чтобы набирать игровые кондиции. Провели уже три спарринга и, думаю, движемся в правильном направлении», – пояснил Царенко.

Напомним, «Динамо» свой очередной спарринг в Турции проведет 2 февраля, соперник – болгарский клуб «Левски» из Софии.