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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 16:25 | Обновлено 31 января 2024, 16:34
358
1

Антон ЦАРЕНКО: «Динамо движется в правильном направлении»

Игрок киевской команды – о подготовке ко второй части сезона

31 января 2024, 16:25 | Обновлено 31 января 2024, 16:34
358
1
Антон ЦАРЕНКО: «Динамо движется в правильном направлении»
ФК Динамо Киев. Антон Царенко

Полузащитник «Динамо» Антон Царенко поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пахтакором» (5:1) и рассказал о тренировочном сборе команды в Турции.

«Динамо» на каждую игру ставит перед собой задачу победить, но сборы как раз направлены на то, чтобы получить игровую практику и набрать кондиции перед началом сезона.

С началом второго тайма мы сразу взяли инициативу в свои руки, провели очень хорошую атаку – и удалось забить. Эти комбинации мы отрабатываем на тренировках. На этот раз удалось забить мне, но здесь заслуга всей команды.

Мы начали работу в Киеве. У нас был недельный цикл, набирали физические кондиции, больше бегали. Здесь же приехали, и начали больше работать с мячами, тактически, чтобы набирать игровые кондиции. Провели уже три спарринга и, думаю, движемся в правильном направлении», – пояснил Царенко.

Напомним, «Динамо» свой очередной спарринг в Турции проведет 2 февраля, соперник – болгарский клуб «Левски» из Софии.

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Антон Царенко Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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В стратегічному плані на дистанцію Динамо стоїть на місці
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