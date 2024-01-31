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31 января 2024, 14:02 | Обновлено 31 января 2024, 14:40
1277
0

Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику

Футболист-беглец Сергей Юран сделал откровенное признание

31 января 2024, 14:02 | Обновлено 31 января 2024, 14:40
1277
0
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Facebook. Сергей Юран

54-летний Сергей Юран, который родом из украинского Луганска, а свою профессиональную карьеру начал в киевском «Динамо», вспомнил о случае, когда в молодости умышленно нанес сопернику серьезную травму.

«Был ли поступок в игровой карьере, за который стыдно до сих пор? Пожалуй, за тот, когда был в молодежном футболе. Поехал играть за сборную СССР и на турнире в Италии сломал парню две ноги. Мы играли с Аргентиной, он плюнул мне в лицо, а я сзади исподтишка прыгнул и сломал ему две ноги. Этот поступок до сих пор иногда появляется в голове. Понятно, в силу молодости, мне тогда было около 16 лет. Не совладал с пакостью, которую сделал он, но не настолько нужно было вести себя», – признался Юран в интервью сми россии.

Юран, как известно, играл за «Динамо» Киев до 1991 года, после чего перешел в «Бенфику». Затем он играл за «Порту», а в 1995 году продолжил карьеру на россии. Параллельно с этим Юран сменил гражданство с украинского на российское, и разорвал все профессиональные отношения с исторической родиной.

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Источник Sport.ua
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