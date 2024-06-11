Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф

54-летний Сергей Юран, который родом из украинского Луганска, а свою профессиональную карьеру начал в «Заре», после чего играл за киевское «Динамо» еще в чемпионате Советского Союза, вспомнил период выступлений за сборную россии.

Он коснулся отборочного турнира Евро-2000, в котором сборная Украины играла в одной группе с россией и Францией. «Сине-желтые» финишировали вторыми вслед за французами после выездной ничьей 1:1 с россиянами, когда Андрею Шевченко удался легендарный гол в ворота Филимонова.

– Один из самых великих матчей в своей истории сборная россии провела 25 лет назад. 5 июня 1999 года команда Олега Романцева в Париже обыграла Францию. Что почувствовали, когда вас не оказалось в заявке, а Панов стал героем нации?

– Не скрою, удивился. Думал, либо я выйду, либо Бесчастных, либо Ширко. Конечно, хотелось сыграть. Но надо отдать должное Иванычу. Его ход сработал на сто процентов. Поставил в состав Панова – тот забил дважды. Кто знает, как бы сложилась игра, поступи тренер по-другому. Против французов нужно было действовать на быстрых контратаках. С тем же Десайи было сложно толкаться. Быстрый, юркий Панов опередил его в эпизоде со вторым голом. Обидно, конечно, что потом упустили победу над Украиной... А так, возможно, нам бы дали звания героев россии (улыбается). Совершили практически невозможное. Олег Иваныч принял сборную после трех поражений. Выиграл все матчи. Взял три очка во Франции! Все проделали колоссальную работу. И такая концовка..., – заявил Юран в интервью росСМИ.