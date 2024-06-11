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11 июня 2024, 11:22 | Обновлено 11 июня 2024, 12:07
2424
2

Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф

Футболист-беглец Сергей Юран – об эпизоде карьеры в сборной страны-оккупанта

11 июня 2024, 11:22 | Обновлено 11 июня 2024, 12:07
2424
2
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Twitter. Сергей Юран

54-летний Сергей Юран, который родом из украинского Луганска, а свою профессиональную карьеру начал в «Заре», после чего играл за киевское «Динамо» еще в чемпионате Советского Союза, вспомнил период выступлений за сборную россии.

Он коснулся отборочного турнира Евро-2000, в котором сборная Украины играла в одной группе с россией и Францией. «Сине-желтые» финишировали вторыми вслед за французами после выездной ничьей 1:1 с россиянами, когда Андрею Шевченко удался легендарный гол в ворота Филимонова.

– Один из самых великих матчей в своей истории сборная россии провела 25 лет назад. 5 июня 1999 года команда Олега Романцева в Париже обыграла Францию. Что почувствовали, когда вас не оказалось в заявке, а Панов стал героем нации?

– Не скрою, удивился. Думал, либо я выйду, либо Бесчастных, либо Ширко. Конечно, хотелось сыграть. Но надо отдать должное Иванычу. Его ход сработал на сто процентов. Поставил в состав Панова – тот забил дважды. Кто знает, как бы сложилась игра, поступи тренер по-другому. Против французов нужно было действовать на быстрых контратаках. С тем же Десайи было сложно толкаться. Быстрый, юркий Панов опередил его в эпизоде со вторым голом. Обидно, конечно, что потом упустили победу над Украиной... А так, возможно, нам бы дали звания героев россии (улыбается). Совершили практически невозможное. Олег Иваныч принял сборную после трех поражений. Выиграл все матчи. Взял три очка во Франции! Все проделали колоссальную работу. И такая концовка..., – заявил Юран в интервью росСМИ.

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Сергей Юран сборная Украины по футболу Евро-2000 сборная россии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Какой смысл публиковать эти воспоминания человека, который переметнулся в РФ? В средине 90-х мне в руки попалась спортивная газета с РФ, в которой было опубликовано интервью с Юраном. И он там рассказывал, почему он не захотел играть за сборную Украины. Оказывается, с него потребовали 50 тысяч долларов за то, что его введут в состав сборной. А расеяне предложили ему 1 лимон зелени за то, что он получит гражданство РФ. Конечно он выбрал 1 лимон вечно зеленых денег. Это и к вопросу о патриотизме - кто больше заплатит,за ту страну и будут играть футболисты, особенно наши....
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+3
Xvalenok03
И зачем этот бред писать?
Может еще написать , что гришка  отцу на границе говорил?
Или хотят показать какие украинцы недоразвитые?
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0
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