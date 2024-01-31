Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о защитнике Александре Зинченко после последнего матча «Арсенала» с «Ноттингем Форест» (2:1). Скоулза не впечатлила тенденция украинца переходить с позиции крайнего защитника в полузащитника.

«Когда фулбек идет на позицию центрального полузащитника – это обидно для центрального полузащитника. Думаю, что ему нужно говорить, чтобы он убирался оттуда», – сказал Скоулз.

Недавно Артета провел с Зинченко не самый приятный разговор после матча АПЛ.