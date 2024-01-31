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  4. Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Англия
31 января 2024, 10:30 |
2927
10

Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест

Пол Скоулз – о том, что Александр играл в полузащите

31 января 2024, 10:30 |
2927
10
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о защитнике Александре Зинченко после последнего матча «Арсенала» с «Ноттингем Форест» (2:1). Скоулза не впечатлила тенденция украинца переходить с позиции крайнего защитника в полузащитника.

«Когда фулбек идет на позицию центрального полузащитника – это обидно для центрального полузащитника. Думаю, что ему нужно говорить, чтобы он убирался оттуда», – сказал Скоулз.

Недавно Артета провел с Зинченко не самый приятный разговор после матча АПЛ.

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Пол Скоулз Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
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Комментарии 10
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Olena Pershko
они реально не  понимают  что это указание тренера?
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+4
TarasTaras94
Я ніколи не думав, що зірки англійського футболу такі клоуни і мислять у таких категоріях. Ну одне діло критика, а це що таке? Він думає, що Зінченко сам вирішив так грати? тим більше, що вчора видав дійсно сильний матч. Але тенденція не здорова, бо це не схоже вже на критику, його просто пизд*чать за будь-яку помилку як за автогол якийсь і навіть за дійсно сильні матчі. Цікаво чи витримає Сашко, бо в його грі дуже важлива концентрація 
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+1
fedd1979
А як же всі оцінки за гру? Які в Зінченка кращі у тому числі й за центральних півзахисників. 
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+1
Александр
Он хороший игрок но никогда не был защитнтком .просто у гвардиолы в какой момент не оказалось левого защитника и он решил попробовать зинченко потому что любую другую.позицию.он бы не потянул 
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0
Swed
Зинченко - 7.7.
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0
Віктор Коробка
Якщо тренер каже фулбеку постійно зміщуватись на позицію центрального півзахисника і це приносить суттєву користь команді - то він повинен це робити, незважаючи на те, що там кажуть колишні легендарні зірки "МЮ" та інших клубів. Бо коли цих зірок беруть тренерами, щоб вони втілили своє бачення гри на практиці, то 90% з них виглядають на тренерському містку просто нікчемами, бо одне діло - гарно грати в минулому та базікати про інших в сучасному, а зовсім інше - робити результат на тренерському поприщі.
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0
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Viktor Shuper
дурниці, Зінченко вчора зіграв топово навіть незважаючи на те, що в пропущеному голі є і його вина. він постійно загострював гру, завдяки його передачам Арсенал вчора міг забити 2-3 м'ячі. я взагалі думаю його потрібно в півзахист ставити, він чудово бачить поле
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-1
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Андрій Шевченко
Обіссяв седана....і правильно.
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-8
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