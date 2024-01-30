Верес и Злате-Моравце разошлись миром в Турции. За матчем наблюдал Ребров

Во втором матче зимнего тренировочного сбора в Турции Верес сыграл вничью против аутсайдера элитного дивизиона чемпионата Словакии – команды ВиОн из Злате-Моравце (0:0).

В противоположность стартовой игре турецкого сбора, в котором болельщики увидели 5 мячей, на этот раз Вересу противостоял максимально закрытый соперник. Матч получился насыщенным борьбой, но с минимумом голевых моментов.

В первом тайме всего несколько раз в игру вступал Евгений Паст. У противоположных ворот Владислав Шарай подал с угла поля, а Николай Гайдучик направлял мяч в ближний угол – неудачно.

Затем Вион спас уже вратарь. Контратака ровенчан завершилась передачей от Андрея Кухарука, скидкой от Николая Гайдучика и ударом Станислава Шарая под перекладину.

После перерыва неудачно пробивал Марко Мрвальевич. В конце игры больше атаковали словацкие футболисты, но отличиться тоже не сумели.

За матчем наблюдал коуч сборной Украины Сергей Ребров. Далее 3 февраля Верес в Турции сыграет с чешским Яблонцом.

Товарищеский матч

30 января 2024 года, Турция

ВиОн Злате-Моравце (Словакия) – Верес Ровно (Украина) – 0:0

Верес (1 тайм): Паст, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Балан, Кухарук, Яго, В.Шарай, С.Шарай, Дахновский, Гайдучик.

Верес (2 тайм): Коркодим, Смиян, Вовченко, Мельник, Баран, Курко, Кучеров, Ковалюк, Свитюха, Годя, Мрвальевич.

И.о. главного тренера: Олег Шандрук.

Видеозапись матча