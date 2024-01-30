Верес и Злате-Моравце разошлись миром в Турции. За матчем наблюдал Ребров
Клубу УПЛ противостоял максимально закрытый суперник из Словакии
Во втором матче зимнего тренировочного сбора в Турции Верес сыграл вничью против аутсайдера элитного дивизиона чемпионата Словакии – команды ВиОн из Злате-Моравце (0:0).
В противоположность стартовой игре турецкого сбора, в котором болельщики увидели 5 мячей, на этот раз Вересу противостоял максимально закрытый соперник. Матч получился насыщенным борьбой, но с минимумом голевых моментов.
В первом тайме всего несколько раз в игру вступал Евгений Паст. У противоположных ворот Владислав Шарай подал с угла поля, а Николай Гайдучик направлял мяч в ближний угол – неудачно.
Затем Вион спас уже вратарь. Контратака ровенчан завершилась передачей от Андрея Кухарука, скидкой от Николая Гайдучика и ударом Станислава Шарая под перекладину.
После перерыва неудачно пробивал Марко Мрвальевич. В конце игры больше атаковали словацкие футболисты, но отличиться тоже не сумели.
За матчем наблюдал коуч сборной Украины Сергей Ребров. Далее 3 февраля Верес в Турции сыграет с чешским Яблонцом.
Товарищеский матч
30 января 2024 года, Турция
ВиОн Злате-Моравце (Словакия) – Верес Ровно (Украина) – 0:0
Верес (1 тайм): Паст, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Балан, Кухарук, Яго, В.Шарай, С.Шарай, Дахновский, Гайдучик.
Верес (2 тайм): Коркодим, Смиян, Вовченко, Мельник, Баран, Курко, Кучеров, Ковалюк, Свитюха, Годя, Мрвальевич.
И.о. главного тренера: Олег Шандрук.
Видеозапись матча
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