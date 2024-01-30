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Товарищеские матчи
Верес
30.01.2024 14:00 - : -
ВиОн Злате-Моравце
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 08:27 | Обновлено 30 января 2024, 08:29
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Верес – ВиОН Злате-Моравце. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 30 января в 14:00 по киевскому времени

30 января 2024, 08:27 | Обновлено 30 января 2024, 08:29
50
0
Верес – ВиОН Злате-Моравце. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Верес» и словацкий клуб «Вион» из Злате-Моравце.

Начало поединка запланировано на 14:00 по киевскому времени.

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Для ровенского «Вереса» предстоящий матч с клубом «ВиОН» станет вторым спаррингом на сборе в Турции. 26 января «народники» встречались с командой «Брера» из Северной Македонии и добились победы со счетом 3:2.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Верес».

Верес – ВиОН Злате-Моравце. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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