Во вторник, 30 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Верес» и словацкий клуб «Вион» из Злате-Моравце.

Начало поединка запланировано на 14:00 по киевскому времени.

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Для ровенского «Вереса» предстоящий матч с клубом «ВиОН» станет вторым спаррингом на сборе в Турции. 26 января «народники» встречались с командой «Брера» из Северной Македонии и добились победы со счетом 3:2.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Верес».

Верес – ВиОН Злате-Моравце. Смотреть онлайн. LIVE трансляция