Верес в контрольном матче обыграл Бреру из Северной Македонии

В пятницу, 26 января, ровенский «Верес» провел первый контрольный матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Олега Шандрука стал клуб «Брера» Струмица из Северной Македонии.

Ровенчане быстро вышли вперед после точного удара Гайдучика, а в середине первого тайма Годя удвоил преимущество. До перерыва соперник сократил отставание в счете, но во втором тайме Владислав Шарай забил третий мяч. Вскоре футболисты «Бреры» вновь сделали счет минимальным, но спасти игру не смогли.

В итоге, 3:2 – «Верес» с победы стартует на тренировочном сборе в Турции.

Контрольный матч. 26 января

«Верес» (Ровно) – «Брера» (Струмица, Северная Македония) – 3:2

«Верес» (1 тайм): Когут, Балан, Кучеренко, Вовченко, Смиян, Яго, Кучеров, Дахновский, Свитюха, Годя, Гайдучик.

«Верес» (2 тайм): Паст, Баран, Мельник, Жулио Сезар, Шевченко, Кухарук, Курко, Шестаков (Ковалюк, 82), В. Шарай, С. Шарай, Мрвальевич.

Голы: Гайдучик, 5, Годя, 28, В. Шарай, 63 – Милованович, 35, Ристовски, 69.