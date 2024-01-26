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  4. Тренер Вереса: «Понравилась агрессия и страсть в игре»
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 23:12 |
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Тренер Вереса: «Понравилась агрессия и страсть в игре»

Олег Шандрук – о победе над «Брерой»

26 января 2024, 23:12 |
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Тренер Вереса: «Понравилась агрессия и страсть в игре»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победу 3:2 над «Брерой» в контрольном матче на сборе в Турции:

«Победа – отличный результат. Первая победа на сборах– она ободряет и добавляет оптимизма в работе всегда. Игра тоже неплохая была. Хоть и пропустили дважды, но мы удовлетворены. Конечно, есть еще над чем работать.

Перед футболистами стояла задача проявить себя. В фазе обороны, в фазе атаки. Сегодня видели результат первых шести дней работы на сборах.

Довольны интенсивностью игры. Хотелось бы лучше, но понимаем, что мы только начинаем подготовку. Над реализацией тоже нужно работать – время еще есть для этого.

Да, забили первый мяч после стандарта. Но стандарты мы еще на тренировках не наигрывали – расписали только кто на подаче, а кто должен замыкать.

Понравилось, что сегодня была агрессия и страсть. Мне было интересно смотреть эту игру».

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Олег Шандрук Верес Ровно контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Верес
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