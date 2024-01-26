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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 09:39 | Обновлено 26 января 2024, 09:41
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0

Верес – Брера Струмица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч зимнего межсезонья 26 января в 15:00

26 января 2024, 09:39 | Обновлено 26 января 2024, 09:41
60
0
Верес – Брера Струмица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят ровенский «Верес» и клуб «Брера» Струмицы из Северной Македонии.

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для «Вереса» из Ровно игра с «Брерой» станет первым контрольным спаррингом на сборе в Турции.

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Верес» Ровно.

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Источник Sport.ua
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