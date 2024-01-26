В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят ровенский «Верес» и клуб «Брера» Струмицы из Северной Македонии.

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

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Для «Вереса» из Ровно игра с «Брерой» станет первым контрольным спаррингом на сборе в Турции.

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Верес» Ровно.