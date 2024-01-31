ШАНДРУК: «Много борьбы, немного моментов. Еще сыграем двумя составами»
В.о. головного тренера «Вереса» прокомментировал матч против Злате-Моравце
Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился мыслями об игре команды в спарринге против словацкого клуба ВиОн Злате-Моравце (0:0):
«Радует, что не пропустили, неплохо выглядели в плане организации защитных действий. В атаке могли сыграть более эффективно. Но мы получили хорошую информацию для размышления и анализа дальнейших действий. Еще 3 февраля сыграем двумя составами, перетасуем.
Для этого этапа подготовки – это был очень хороший спарринг. Много борьбы, немного моментов. Здесь очень важна реализация этих нескольких случаев. Мы играли острее впереди, у Марко был прекрасный момент во втором тайме, до перерыва – у Стаса Шарая. Реализация должна быть лучше. Но ничего. Повторюсь – мы получили качественную информацию для работы».
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