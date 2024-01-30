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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 21:09 |
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Шахтер – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 16:30 спарринг зимнего межсезонья

30 января 2024, 21:09 |
150
0
Шахтер – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер.

В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с боснийским клубом «Вележ» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».

Шахтер – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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