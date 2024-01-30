В воскресенье, 3 февраля, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с боснийским клубом «Вележ» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».

Шахтер – Вележ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция